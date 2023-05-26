Başkan Özlü vatandaşları sandığa davet etti

Turu için vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçiminin 2. Turu için de ilçeyi adım adım dolaşarak, vatandaşları sandığa davet etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının yine milletin iradesiyle başlayacağını vurgulayan Yasin Özlü, "Ülkemizin en kritik seçimlerinden biri olan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde Başiskele'mizde yüzde 93'ün üzerinde katılım ile önemli bir başarı göstermemize rağmen ilçemizdeki 5 bin 643 seçmenimiz maalesef oy kullanmaya gitmedi. 14 Mayıs Pazar günkü seçimler devam ederken hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın oy kullanmaya sandık başına gelerek oy kullandıklarına şahit oldum. Türkiye Yüzyılı'nın mihenk taşı olacak 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçiminin 2. Turu'nda milli iradeye sahip çıkmak hepimizin görevi ve sorumluluğundadır. Milli irademize sahip çıkarak büyük Türkiye zaferi için tüm seçmen vatandaşlarımızı sandığa davet ediyor, sükûnetle ve suhuletle, demokratik bir seçim olmasını diliyorum. Bayram havasında geçmesini arzu ettiğimiz seçimlerin vatanımıza, milletimize ve tüm gönül coğrafyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.