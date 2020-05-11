Başkan Özlü vefakâr anneleri unutmadı

Yasin Özlü, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına denk gelen Anneler Günü'nde Başiskele'nin vefakâr ve cefakâr annelerini unutmadı.

Başkan M. Yasin Özlü, İçişleri Bakanlığı tarafından 9-10 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri yine sokağa çıkma yasağı uygulandığı ilçede üç anneyi ziyaret ederek onların nezdinde tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Korona virüs salgını dolayısıyla geniş çapta bir Anneler Günü programı yapamamanın burukluğunu yaşayan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede ikamet eden şehit annesi Ayşe Durmuş, bir asırlık ulu çınar yaşlı annemiz Mümine Çakır ve engelli annesi Zeynep Çakır'ı everinde ziyaret ederek kendilerine çiçek ve Ramazan ayı münasebetiyle bazı ikramlar hediye etti.

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, “Bugün, bu özel ve anlamlı günde ilçemizdeki üç değerli annemizi ziyaret ettik. Annelerimiz sadece bir günde hatırlanacak insanlar değildir. Annelerimiz bizim her zaman aklımızda, başımızda baş tacıdırlar. Annelerimiz günü gelir acı çeker, günü gelir hasret çeker ve günü gelir hizaya çeker. Bu vesileyle insanoğlunun varoluşundan bugüne kadar sevginin, şefkatin, fedakarlığın ve özverinin sembolü olan tüm annelerimizin ve özellikle de şehit annelerimiz ile çocuklarının özel durumları bulunan fedakar, cefakar annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.