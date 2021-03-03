Başkan Şahir, o projelerle ilgili müjdeyi verdi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Mart ayı meclis toplantısında kapalı pazar alanın 5 Nisan'da, TOKİ Millet Bahçesi'nin ise 12 Nisan'da ihaleye çıkacağının müjdesini verdi.

Dilovası Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in başkanlığında Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleşti. Toplantıda konuşan Şayir, Ankara ziyaretinde belediyenin SGK ve vergi borçlarının takas yöntemi ile bitirilmesi konusunda çalışma başlattıklarını belirtti. Başkan Şayir, ayrıca Dilovası Kapalı Semt Pazarı'nın 5 Nisan'da, Millet Bahçesi projesinin ise TOKİ tarafından 12 Nisan'da ihaleye çıkartılacağının müjdesini verdi.

Kültür Bakanlığı ekiplerinin bir haftadır Tavşancıl evlerini incelediğini ve en kısa zamanda projelerin hazırlanarak, tarihi evlerin ilçeye kazandırılacağını ifade ederek, “Diliskelesi Halı Saha Tesisimiz ve Tepecik Mesire alanımızın da çalışmalarında sona gelindi. İlerleyen aylarda hep birlikte açılışını yapacağız. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda ilçemizde ki Ortaokul, Lise ve Üniversite öğrencilerinin tamamına yaklaşık 10 bin tablet dağıtımını gerçekleştirdik. Tabletlerimizin sağlanmasında bizlere destek olan Sanayi Bakanlığımıza, Büyükşehir Belediyemize, İlçe Kaymakamımıza, Makine OSB Başkanı ve yönetimi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” dedi.

Şubat ayı meclis tutanaklarının kabul edilmesinin ardından gündem maddesinde yer alan Kent Konseyinin kurulması oy birliği ile kabul edildi. SP'li meclis üyelerinin önergesi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede çalışan bayan personele tatil edilmesi ve yarım maaş ikramiye verilmesi maddesinin ilgili komisyona sevk edilmesi de oy birliği ile kabul edildi.