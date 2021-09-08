Başkan Şayir, “2,5 yılda rekor kırdık”

Eylül ayı meclis toplantısında konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, projelerin yüzde 60'nı hayata geçirerek rekor kırdıklarını söyledi.

Dilovası Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı onbir gündem maddesi ile gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Şayir, projelerinin yüzde 60'ının hayata geçtiğini ve kalanlarından hızla geçmeye devam ettiğini belirtterek, 2,5 yılda rekor kırdıklarını ifade etti. Dilovası Belediyesi olağan Eylül ayı meclis toplantısı Dilovası Kültür Merkezi'nde Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in başkanlığında gerçekleşti. Açılış konuşmasında gündemi ve yapılan çalışmaları aktaran Başkan Şayir, “İlçemiz 2021 yılında adeta şantiye döndü. Birçok noktada alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızla birlikte projelerimizi hayata geçiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana 2,5 yıl geçmesine karşın seçim beyannamemizde bulunan projelerimizin yüzde 60'ı hayat buldu ve bulmaya da devam ediyor. Seçim beyannamemizde yer almayan birçok projelerimizde aynı şekilde hayata geçmeye devam ediyor. Bu bizim için bir rekordur. Kısa sürede bu kadar yol almaktan çok mutluyuz” dedi.

Konuşmanın ardından bir önceki meclis tutanaklarının oylanmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemde yer alan 10 gündem maddesinde bulunan kamulaştırma, plan değişikliği ve takas teklifi maddeleri komisyona havale edildi.