Başkan Şayir: "Dilovası'nın marka değerini artırmak istiyoruz"

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Halkımıza ne söz verdiysek, fazlası ile yerine getirmeye çalışıyoruz. Dilovamız'ın marka değerini yükseltmek için, her türlü hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca belediyemize gelen vatandaşlarımızın sorununu çözmeden geri çevirmemeye gayret ediyoruz" dedi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Köseler Mahallesi'nde "Anne Meclisi ve Anneler Buluşması" programında kadınlar ile bir araya geldi. Kadınlar ile sohbet eden Şayir, sorun ve taleplerini dinledi.

"Bugüne kadar hep babaları dinledik"

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Şayir, "Bugüne kadar hep babaları dinledik. Bundan sonra da annelerimizi, onların istek ve sorunlarını dinleyelim dedik ve Anne Meclisi ve Anne Buluşmaları'nın ilkini Köseler Mahallesi'nde başlattık. En kıymetlilerimiz, annelerimizin; fikirleri, hissiyatları ve rehberlikleri bize hep yol göstermiş olup, fikirleri, önerileri ve talepleri bizim için çok önemlidir" dedi.

"Dilovamız'ın marka değerini yükseltmek için, her türlü hizmeti yapmaya çalışıyoruz"

Konuşmasına yapılan hizmetler ile devam eden Başkan Şayir, "Dilovası'nda göreve geldiğimiz günden bu yana hükümetimizin ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin de desteği ile ilçemize güzel hizmetler yapmaya çalıştık. 2019 yılından bu yana Köseler Mahallesi'nde yaptığımız hizmetler ile daha güzel bir mahalle haline getirdiğimize hepiniz şahitsiniz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın desteği ile ilçemizde dokunmadık yer bırakmıyoruz. Hizmet etmeye çalışıyoruz. Elbette eksikliklerimiz olabiliyor. Ancak göreve geldiğimiz günden bu yana, Köseler Mahallesi'nde metruk binaları ortadan kaldırmaya çalıştık. Yollarımızı yeniledik. Alt ve üstyapımızı yeniledik. Köy fırınlarımız yapıldı. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalıştık. Çocuklarımızın eğitimleri, her zaman önceliğimiz olmuştur. Onların eğitimleri için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Mantesorri ve zeka oyunları sınıfları açtık. Üniversitede okuyan çocuklarımızın tamamı için burs desteği sağlamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin tamamına tablet bilgisayarlar dağıttık. Vatandaşlarımız için sosyal donatı alanları yapmaya çalışıyoruz. Köseler Mahallesi'ne yakın olan Tepecik Mesire alanımızla bölgenin canlanmasını istiyoruz. Bunların dışında kültürel ve sosyal faaliyetlerde de bulunarak vatandaşlarımızın yaşamlarına renk katmaya çalışıyoruz. Sağlık ocağımızı vatandaşlarımızın da katkısıyla yeniden hizmete sunduk. Halkımıza ne söz verdiysek, fazlası ile yerine getirmeye çalışıyoruz. Dilovamız'ın marka değerini yükseltmek için, her türlü hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca belediyemize gelen vatandaşlarımızın sorununu çözmeden geri çevirmemeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

Köy konağı ve müzik evleri açılacak

Yapılacak olan projeler hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Şayir, "Çocuklarımızın sportif aktivitelerini gerçekleştirebileceği ve annelerimizin de sosyal faaliyetlerini yapabilecekleri bir spor tesis yapmayı düşünüyoruz. Ayrıca köy konağı çalışmalarını da başlattık. İlerde ihale sürecine geçmiş olacağız İnşallah. Ayrıca 'Müzik ruhun gıdasıdır' diyerek her köyümüze çocuklarımız için müzik evleri açmak için çalışma başlattık" şeklinde konuştu.