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Başkan Şayir düzenleme çalışmalarını yakından inceledi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yeni başlayacak düzenleme çalışma alanlarında incelemelerde bulunarak, son durum hakkında bilgiler aldı.


Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Cenan Turan ile birlikte yapımına başlanacak Tavşancıl Yeşil Vadi 2. etap çalışma alanını, Orhangazi Mezarlığı yeni düzenleme alanını, Turgut Özal Mahallesi Yeşil Vadi bağlantı ve yürüyüş yolu alanlarını gezerek ilgili incelemelerde bulundu. Başkan Şayir'e, Meclis üyeleri, Başkan Yardımcıları ve Birim müdürleri de eşlik etti. Başlayacak olan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Şayir, “Göreve geldiğimiz günden bu yana projelerimizin hayata geçmesi ‘Yükselen Şehir Dilovası'nı' inşa etmek için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza büyük destek vererek her zaman yanımızda olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah onlarında desteği ile Dilovası'nın yarınları daha güzel olacaktır” dedi.

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