Başkan Şayir, Eynerce Kavşağını inceledi

Dilovası'ndaki Eynerce Kavşağı çalışmalarını yerinde inceleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yetkililerden bilgi alarak çalışanlar ile sohbet etti.

Geçtiğimiz yıl yapımına başlanan ancak bir süredir yapımı duran Eynerce Kavşağı'yla ilgili Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sonrası geçtiğimiz hafta yeniden hızlandırılmıştı. Çalışmaları hızlanan Eynerce Kavşağı'nı inceleyen Başkan Şayir, burada yetkililerle bir araya gelerek bilgi aldı. Başkan Şayir ayrıca çalışanlarla da sohbet etti.

Çalışmaların yıl sonuna doğru biteceğini belirten Başkan Şayir, yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Çalışması geçtiğimiz yıl başlanan ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyük Akın ve yetkililerle yaptığımız görüşme sonrası kavşakta çalışmalarımız geçtiğimiz hafta yeniden hız kazandı. İlçemizin önemli bir caddesi haline gelecek olan Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde de şuana alt yapı ve aydınlatma direkleri için çalışmalar bitirildi şuan kavşakla birlikte üst yapı çalışmaları devam ediyor. İnşallah yıl sonuna kadar çalışmalar sonlanacak. Eynerce Kavşağımızda yeni düzenleme bittikten sonra ilçemizin önemli bir caddesi olacak olan Yavuz Sultan Selim Caddesi'ne bağlantı yapıldıktan sonra bu caddemiz güzel bir görünüme kavuşarak canlanacak ve esnafımız daha düzenli ve güzel bir caddeye kavuşmuş olacaktır” dedi.