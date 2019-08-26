Başkan Şayir, istihdama el attı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz ve bazı İŞKUR yöneticileri ile bir araya gelerek istihdam ve gençlerin meslek sahibi olmaları konusunda adımların atılması için çalışma başlatıyor. Makamında İŞKUR yetkilileri ile yaptığı toplantıda konuşan Başkan Şayir, “Gençlerin sorununu çözmek için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Temel belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra ülkemizin en önemli sorunlarından olan istihdama yönelik projeler de üretmek istiyoruz. Yaptığımız çalışmalarla yerel ölçekte istihdam oluşturmayı amaçlıyoruz. Kısa sürede önce kurduğumuz İstihdam Birimiyle onlarca gencimize iş bulduk. Ayrıca ilçemizdeki hemşehrilerimizin hem meslek sahibi olmaları ve istihdama katkı sunmaları için kurslar açacağız” dedi.

İstihdam adına ilçede yeni kurslar açılacağını belirten Şayir, “Toplum Yararına Programı ile İŞKUR tarafından ilçemizde açılacak meslek kurslarıyla alanlarında uzman iş ve meslek danışmanlarınca verilecek eğitimlerle hem gençlerimiz meslek sahibi olacak ve istihdama katkı sunacaklar. İlerleyen süreçte diğer paydaşlarımız ile de yapacağımız çalışmalar ile gerekirse vatandaşlarımız kendi iş imkânlarını kurmaları konusunda da çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Günümüzün kanayan yarasına çözüm bulmak için hizmetlerimize aksatmadan devam edeceğiz" diye konuştu.