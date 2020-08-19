Başkan Şayir, kaplumbağayı ezilmekten kurtaran vatandaşı kutladı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, geçtiğimiz günlerde TEM otoyolunda seyir halindeyken yolda fark ettiği kaplumbağayı ezilmekten kurtararak, Türkiye'nin gündemine düşen Ahmet Cem Çelik'i ağırladı.

Dilovası'nda ikamet eden Ahmet Cem Çelik, geçtiğimiz günlerde TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken TEM Otoyolu üzeri Şile bağlantı noktasına geldiği sırada yol üzerinde bir kaplumbağanın olduğunu fark etti. Kullandığı otomobili emniyet şeridine park eden Çelik, daha sonra sürücülere el işareti yaparak yavaşlamalarını istedi. Uygun bir anda yola çıkan Çelik, yol üzerinde bulunan kaplumbağayı ezilmekten kurtararak Tavşancıl'da doğaya saldı. Ahmet Cem Çelik, bu hareketi ile vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

Hayvanveser Ahmet Cem Çelik'in bu duyarlı davranışını takdir eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Ahmet Cem Çelik'i makamında ağırladı. Başkan Şayir, doğa dostu Çelik'e bu örnek gösterilecek duyarlı davranışından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Ahmet Cem Çelik ise, bu davranışının insani bir görev olduğunu belirterek, hayvan hakları konusunda duyarlı olmak gerektiğini vurguladı. Çelik, Başkan Şayir'e, vermiş olduğu plaketten dolayı teşekkür etti.