Başkan Şayir, “Kömürcüler OSB sorunu tarihe karışacak”

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un Dilovası'nda muhtarlarla yaptığı toplantıda önemli açıklamalar yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Kömürcüler OSB sorunu da söz verdiğimiz gibi yakında tarihe karışacak” dedi.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, önceki gün kamu kurum müdürleri ve Dilovası protokolü, mahalle muhtarlarının katılımı ile yaptığı toplantıda Dilovası'nın sorunlarını masaya yatırıldı. Dilovası'nın önemli sorunlarının konuşulduğu ve mahalle muhtarlarının sorunlarının konuşulduğu toplantıda konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Şayir toplantıda yaptığı konuşmada, “Seçim kampanyamızda taahhüt ettiğimiz gibi attığımız her adımda ölçümüz Dilovası'nın geleceği, Dilovalılar'ın huzuru ve mutluluğudur. İlçemizin taşınması söz konusu değildir. Yanlış anlaşılma olmuştur. Bununla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın gerekli açıklamayı ilerleyen günlerde yapacaktır” dedi.

“Kömürcüler OSB ilçemiz için ciddi bir sorun oluşturmaktadır” ifadelerine yer veren Şayir, “Hem çevre sorunu hem de sağlık sorunu teşkil etmektedir. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Bölge Milletvekilimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile diyaloglarımız olumlu neticeler vermeye devam ediyor. Dilovamız'ın en büyük problemlerinden, vatandaşımızın muzdarip olduğu Kömürcüler OSB sorunu da söz verdiğimiz gibi yakında tarihe karışacak. Bunu hemşehrilerimize müjdeliyoruz. Bu konuda kesin karar alınmıştır. Oluşturulacak komisyon hem yer tespitinde bulunacak hemde yatırımcıları mağdur etmeyecek çalışmalar yaparak kısa sürede taşınması için çalışma başlatacaktır. Kömürcüler OSB'nin boşaltılması ile oluşacak alana ve çevresine yeni konut alanları yapılması için de çalışıyoruz” diye konuştu.

Dilovası için asla taviz verilemeyeceğini söyleyen Başkan Şayir, “Bu şehrin sakinlerinin istemediği, onaylamadığı, kabul etmediği bir adımı kesinlikle atmayacağız. Ben de bu şehirde yaşıyorum, ben de sizden birisiyim. Her şeyden önce hemşehrinizim. Sizlerin menfaatleri, Dilovası'nın menfaatleri benim için her şey den önce gelir. Bir adım atacaksak, bir şey yapacaksak, bir işi başaracaksak hep birlikte yapacak ve herkesin kazanmasını sağlayacağız. Bugüne kadar ilçemizi sizlerle birlikte yönettik. Bugünden sonra da sizlerle yöneteceğiz. Emin olun ki bundan asla ve asla taviz vermeyeceğiz. Problemleri teker teker aşıyor, Dilovalılar ile istişare halinde, ilçemizi yükselen değer haline getirecek projelerimizi hizmete alıyoruz. İlçemizin önemli projelerinden biri olan hastane bağlantı yolu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyemizle çalışmalarımız sürüyor. İnşallah kısa sürede inşaatına başlayacağız” şeklinde konuştu.