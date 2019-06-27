Başkan Şayir, muhtarların isteklerine önem veriyor

Dilovası Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü tarafından her ay düzenlenen muhtarlar toplantısı Belediye Başkanı Hamza Şayir'in katılımlarıyla gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıda yapılan çalışmaları muhtarlara aktaran Başkan Şayir, Muhtarların ilçe halkıyla belediye arasında köprü olduğunu ve bu iletişim ile Dilovası'nı başarıyla yönetileceğini belirtti. Şayir, “Siz muhtarlarımıza büyük önem vermekteyiz. Belediye olarak siz muhtarlarımıza elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. Seçim beyannamemizde vaat ettiğimiz tüm projelerin bir bir gerçekleşeceğine şahitlik edeceksiniz. Artık beni daha çok sahalarda göreceksiniz. Sokak sokak gezip, hizmetlerimizi yerinde denetleyip sorunları yerinde göreceğim. Siz değerli muhtarlarımız ile birlikte Dilovamızı daha yaşanılabilir bir hale getireceğiz” dedi.