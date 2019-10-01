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Başkan Şayir, personeli ile 6 ayı değerlendirdi

KOCAELİ (İHA) – Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki gün belediye personeli ile bir araya gelerek geçen 6 ayı değerlendirdi.


Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, göreve geldiği günden bu yana geçen 6 aylık süreçte yapılanları personeli ile birlikte bir araya gelerek değerlendirmede bulundu. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan toplantıya Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. Başkan Şayir, geçen altı aylık süreçte güzel gelişmelerin olduğunu belirterek başladığı konuşmasında “Göreve geldiğimiz günden bu yana hem ilçemiz hem de hemşehrilerimiz için güzel gelişmeler yaşamaktayız. İnşallah kısa sürede alacağımız sonuçlar ile güzel müjdeleri peş peşe sıralayacağız” dedi.


Çalışmalarda personelin emeğine özenle değinen Başkan Şayir, “Tabi bu güzel gelişmeler tek başına yapılmıyor. Sizlerin desteği sizlerin emekleri göz ardı edilemez. Sizlerin destekleri ile inşallah daha güzel gelişmeleri de hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Kısacası seçim sürecinde söylediğimiz ‘Yeni Dilovası, Yükselen Dilovası' sloganlarımızı hep birlikte hayata geçirerek yarınları daha aydınlık bir Dilovası'nı inşa etmenin mücadelesini veriyoruz. Sizlerin emeklerinin yanı sıra bizlere her daim destek olan bölge milletvekillerimiz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Şuana kadar her sorunda kapısını çaldığımız Başkamız Büyükakın bizlere büyük destekler sağlamış ve bizleri mutlu etmiştir. İnanıyoruz ki Tahir Başkanımızın desteği ile Dilovası daha güzel hizmetler alacaktır” diye konuştu.


Başkan Şayir konuşmasının ardından personeli ile altı aylık süreci değerlendiren bir sohbet şeklinde geçen toplantıda belediye personelinin altı aylık performansı ve belediyenin sorunları karşılıklı olarak değerlendirildi.

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