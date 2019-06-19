Başkan Şayir, şampiyonları ağırladı

Başkan Şayir U13 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında Türkiye 1. Cihan Çoşkun, Türkiye 3. Hüseyin Beyaz ve teknik ekibini makamında ağırlayarak başarılarından dolayı kendilerini tebrik etti.

U13 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında Türkiye 1. Cihan Çoşkun, Türkiye 3. Hüseyin Beyaz ve teknik ekibi Başkan Şayir'e İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu ile birlikte ziyarette bulundu. Gerçekleşen ziyarette Başkan Şayir, Şampiyonada Dilovası'nın göğsünü kabartan sporcuları tebrik ederek, Spora ve Sporculara desteklerimiz aralıksız devam edecek dedi.

Spora ve sporcuya her zaman destek olacağız

Spora desteklerinin artara devam edeceğini belirten Başkan Hamza Şayir; “İlçemizde faaliyetlerde bulunan tüm spor dallarına desteklerimiz artarak devam edecek. Gençlerimizi spora teşvik için birçok projemizi en kısa sürede hizmete almayı planlıyoruz. Spora ve sporcularımıza verdiğimiz karşılığı dereceler alan sporcularımızın başarısı Dilovalı olarak bizlerin göğsünü kabartmasıyla karşılığını almış oluyoruz. Spor dallarında alınan bu başarılar öğrencilerimizin spora teşvik noktasında iyi bir referans oluyor. Karne tatili ile birlikte İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile birlikte ortak Yaz Spor Okulları etkinliği düzenliyoruz. Çeşitli branşların oldu Yaz Spor okullarında öğrencilerimizi karne tatillerinde hem spora teşvik hem de tatillerini dolu dolu aktivitelerle geçirmelerini sağlamış olacağız” dedi.