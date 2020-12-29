Başkan Şayir, sokak hayvanlarını unutmadı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kısıtlama anlarında yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına, mama ve su dağıttı. Sokak hayvanlarının beslenme ve bakımı ile yakından ilgilenen Başkan Şayir, “Onlar sokağımızın, mahallemizin sıcaklığı, çocuklarımızın candan arkadaşlarıdır. Bu dostlarımızı gözlerimiz arar, göremeyince merak ederiz. Onlara kötü davranılmasına asla izin vermeyiz. Onların bize, bizimde onların sıcaklığına ihtiyacımız var. Evlerimizde kaldığımız, havaların soğuduğu ve şartların zorlaştığı bu mevsimde sokak hayvanlarımıza da sahip çıkmamız gerekiyor. Özellikle bu günlerde can dostlarımızın bizlere daha çok ihtiyacı var. Bizde onları yalnız bırakmamak için genç arkadaşlarımızla birlikte onlara mama ve su desteğinde bulunduk” dedi.