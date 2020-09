Başkan Şayir'den esnaf ziyareti

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yoğun programlarına karşın her fırsatta vatandaşlarla ve esnafla bir raya gelmeyi ihmal etmiyor. Başkan Şayir, yine esnaflarla bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgiler verirken, esnafın sorun ve isteklerini de dinledi.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnafa büyük önem verdiğini belirten Başkan Şayir, “İlçemizin kalkınmasının öncülerinden olan esnaflarımızın kalkınması ve daha kurumsal bir hizmet vermeleri hepimiz için önemlidir. Dilovası Belediyesi olarak her zaman ilçe esnafımızın yanındayız. Onların da gelişmesine katkı sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentimizi güzelleştiriyoruz. Omuz omuza Dilovamız'ı yükselteceğiz. Onun için toplumuzun her kesimi ile diyalog halinde oluyor, onların fikirlerini önemsiyoruz. Esnaf ve vatandaşımızın düşünceleri bizim için çok önemli. biliyoruz ki güçlü esnaf, güçlü Dilovası demektir. Onun için her zaman işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz. Kentimizi birlikte yöneteceğiz, birlikte güzelleştireceğiz. Bizleri ağırlayan tüm esnaf dostlarımıza ilgileri ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyor, işlerinde bol kazançlar diliyorum” dedi.