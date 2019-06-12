Başkan Şayir'den meclis üyelerine çağrı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir Haziran ayı Meclis toplantısı sonrası meclis üyeleriyle bir araya gelerek ilçede çevrenizde bulunan gelir düzeyi düşük dar gelirli aileleri tespit edip Belediye Beyaz Masa servisine bildirmeleri için çağrıda bulundu. Dar gelirli vatandaşların yanında olacaklarını belirten Başkan Şayir, “Değerli meclis üyelerimiz ile meclis toplantımızdan sonra bir araya geldik. Dar gelirli vatandaşlarımıza ulaşmak için kendilerinden destek istedim. Bu şekilde belediye olarak ulaşamadığımız gelir düzeyi düşük vatandaşlarımıza ulaşmış olacağız. Ramazan ayında Mahalle Muhtarları, STK temsilcileri ve meclis üyelerimiz ile birlikte koordineli çalışarak ilçemizde yaşayan dar gelirli ailelere ulaşmaya çalıştık. Katılımcı çalışma ile yaptığımız işlerde verim almış olduk. Meclis Üyelerimizin katkılarıyla ulaşamadığımız dar gelirli aile kalmayacaktır” dedi