Başkan Şayir'den servisçilere müjde

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Servisçiler Kooperatifi Başkanı Kiyasettin Taşdemir ve yönetim kurulu üyeleri Cemil Erkan, Tekin Dursun, Uğur Esmeray ve Sait Ustaer'i makamında ağırladı. Ziyarette Dilovası'ndaki servisçilerin sorunlarını aktaran Dilovası Servisçiler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Taşdemir, “Başkan Taşdemir, “Şuan için önemli bir sorunumuz daha var. İlçemizde 250 aracımız gün içerisinde yaşadıkları park sorunu nedeniyle şoför arkadaşlarımız araçlarını sokak aralarına park etmek zorunda kalıyor. Bu konuda zaman zaman bizler içinde vatandaşlarımız içinde tehlike ve sorun teşkil ediyor. Dilovası Servisçiler Kooperatifi olarak minibüslerimizin park edebileceği bir alanın kooperatifimize tahsis edilmesini ve mahalle aralarında ki çirkin görüntünün ortadan kaldırılması ve tehlikenin oluşmamasını talep ediyoruz” dedi.

Servisçilerin sorunları dinleyen Başkan Şayir, “Esnafımızın bir arada olması ve sorunlarını çözmesi adına kurduğunuz ve başarılı çalışmalara imza attığınız kooperatifinizin çalışmalarını yakından takip ediyorum. İlçemizdeki her bir vatandaşımızın sorunu bizim sorunumuzdur. İlçemizde tır ve servis minibüslerinin sokak aralarına yaptıkları parkların çirkin görüntülerin yanı sıra zaman zaman kazlara neden olmaktadır. Dilovası Belediyesi olarak servisçi dostlarımızın bir arada olacağı bir minibüs parkının yapılması için bir ortak bir çalışma başlatalım. Kuzey OSB'ler bölgesine yakın bir alanda bulunan arazinin minibüs parkı olarak düzenlenmesi ve kooperatifinize kiraya verilmesi konusunda elimizden geleni yapalım. Hem üyelerinizin ve minibüslerinizin bir arada olmasını sağlarken hemde ilçemiz merkezinde ki çirkin görüntünün ve tehlikenin ortadan kaldırılmasını sağlamış oluruz”şeklinde konuştu.