Başkan Şayir'e Manisa'dan ziyaret

Manisa'nın Demirci ilçesi Belediye Başkanı Selami Selçuk'tan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'e ziyaret.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'u ağırladı. Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar ve meclis üyelerinin de katıldığı ziyarette Başkan Şayir, meslektaşı Selçuk'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'ta misafirperverliğinden dolayı Başkan Şayir ve meclis üyelerine teşekkür ederken, ilçesinde yaptığı çalışmaları hakkında bilgiler vererek fikir alışverişinde bulundu.