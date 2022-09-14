İhlas Haber Ajansı

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Başkan Sezer, muhtarlara projeleri anlattı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yapılan ve devam eden çalışmalar ile planlanan projeler hakkında da muhtarlara bilgiler verdi.


Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, belediye meclis salonunda ilçede görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi. Her ay düzenli olarak gerçekleşen toplantıda Başkan Sezer, başkan yardımcıları ile birlikte mahalle ve eskiden köy statüsünde olan mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi. Oluşturulan sosyal paylaşım gurubunda, muhtarlarla günlük olarak dinamik ve sürekli iletişim halinde oldukları belirten Başkan Sezer, yapılan ve devam eden çalışmalar ile planlanan projeler hakkında da muhtarlara bilgiler verdi.

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