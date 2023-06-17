İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkan Sezer öğrencilere moral verdi

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçedeki okulları ziyaret ederek YKS’ye giren öğrencilere başarılar diledi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçedeki okulları ziyaret ederek YKS'ye giren öğrencilere başarılar diledi. Belediye personelleri de adaylara su ve şeker ikram etti.


Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencileri yalnız bırakmadı. Okullara giden Başkan Sezer, sınava giren öğrencilere başarılar dileyerek moral verdi. Başkan Sezer daha sonra okul önünde bekleyen veliler ile bir araya gelerek heyecanlarına ortak oldu. Gölcük Belediyesi tarafından ilçedeki okullara kurulan stantlarda ise öğrencilere su ve şeker ikram edildi. Belediye zabıta ekipleri ise sınavın sorunsuz geçmesi için okul önlerinde gerekli önlemleri alarak sınav boyunca görevlerini sürdürdü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.