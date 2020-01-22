İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Söğüt 2019 yılını değerlendirdi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Fen İşleri Müdürlüğü ziyaretinde 2019 yılının değerlendirerek yeni yılın planlamasının yapıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.


Fen İşleri Müdürlüğü teknik hizmetler binasında gerçekleşen toplantıya Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün yanı sıra, Başkan Yardımcısı Faruk Denli, Fen İşleri Müdürü Serkan Yeğnidemir ve teknik ekip katılım sağladı. Toplantıda 2019 yılında yapılan çalışmaları sunum eşliğinde inceleyen Başkan Söğüt, her eksikliği düzeltmeye ve daha iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Söğüt ayrıca, 2020 yılı için belirlenen programlar dâhilinde yapılacak projelerin bilgisini de teknik ekipten aldı.


Yapılan değerlendirme toplantısında, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yeni projeler başta olmak üzere, özellikle fen işleri noktasında herhangi bir eksiklik istemediğini dile getiren Başkan Söğüt, “Ekip ruhu ile hareket etmenin başarılı çalışmaları da beraberinde getirdiğine inanıyorum. Yapılacak olan yatırımlarda önceliğimiz Körfez halkımız ve onların talepleri, istekleri olacak. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri hızlıca çözüme kavuşturun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.