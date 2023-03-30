Başkan Söğüt: "7'den 70'e herkesin faydalanabileceği kütüphaneyi hayata geçirdik"

Körfez Belediyesi tarafından Sarnıç Han İş Merkezi yapımı tamamlanan halk kütüphanesini gezen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, öğrencilerle bir araya geldi. Herhangi bir talepleri olup olmadığını soran Başkan Söğüt, öğrencilere kendilerini geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Körfez'de yılların hayali olan kütüphaneyi hayata geçirmekten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Söğüt, "İlçemizde 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın faydalanabileceği büyük bir kütüphanemiz yoktu. Ekibimizle birlikte gerekli görüşmeleri yaptık, proje aşamalarını değerlendirdik. Öğrencilerimizin keyifle ders çalışabilecekleri, vatandaşlarımızın tüm kitap kaynaklarına ulaşabileceği kütüphaneyi hayata geçirdik. Körfez'de yılların hayalini gerçeğe dönüştürdük. Tüm Körfezli gençlerimize, hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.