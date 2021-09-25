Başkan Söğüt “Ahilik, medeniyetimizin ayrılmaz bir parçası”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Yarımca Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya geldi.

Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası ve Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Yarımca Küçük Sanayi Sitesi'nde program düzenlendi. Programa; Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk ve ilçe protokolü katıldı.

Programda ayrıca; Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, İlçe Müftüsü Abdül Muhammet Çınar, arımca Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Alaattin Alpergin, STK temsilcileri ve çok sayıda esnaf katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, program öncesinde site içerisindeki esnafı gezdi, sohbet etti.

Programda ilk olarak söz alan Başkan Şener Söğüt, ahilik kültürünün önemine değinerek, “Ahilik; birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi, saygı ve iş ahlakını içerisinde barındıran, temelinde insanlığın mutluluğunu esas alan bir kültür. Ahilik kültürü bizim medeniyetimizin ayrılmaz bir parçası” dedi.

Daha sonra söz alan Başkan Büyükakın ise, “Ahi Evran ile başlayan bu kültür, kulak dolgunluğumuz olan, herkesin Ahi Evran ismini duyduğu ve Ahilik hakkında bir şeyler bildiği kültürdür. Ama onlar aynı zamanda teşkilatın Moğol isyanını durduran teşkilattır. Belki çoğumuz bunu bilmez. Anadolu'nun Moğol işgalinden kurtulmasının arkasında yatan güç o esnaf teşkilatıdır. Ahi Devran'dan bu bayrağı devralan Osman Gazi'nin hocası, boyumuzun ışığı olarak adlandırılan Şeyh Edebali Hazretleridir. Osmanlının üzerine inşa edildiği saç ayağının bir tarafından esnaf teşkilatı vardır” diye konuştu.