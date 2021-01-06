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Başkan Söğüt, çalışmaları yerinde inceledi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke sahilinde devam eden düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Söğüt, “Yaklaşık 21 bin metrekare alana sahip olacak sahil tamamlandığında, vatandaşlar için bölgenin cazibe merkezi olacak. Tarihi güzelliklerimize de ayrı bir değer katacağız. Seyir teraslarımız ile vatandaşlarımız güneşin batışını muhteşem manzara eşliğinde izlemiş olacak. Alana ayrıca 2,4 metre genişliğinde 250 metre uzunluğunda bisiklet yolu, 1,7 metre genişliğinde 600 metre uzunluğunda yürüyüş yolu ve 3,75 metre 310 metre uzunluğunda sahil bandı yapılacak” dedi.


Hereke sahiline ayrıca 93 araçlık otopark, 365 metrekare ve 255 metrekarelik 2 çocuk oyun alanı, 368 metrekare ve 222 metrekarelik 2 kafeterya, 345 metrekarelik oturma ve dinlenme platformu, fitness alanı inşa edilecek. Alan içerisinde kürek kulübü meydanı ve heykel hahçesi yer alacak.

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