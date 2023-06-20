Başkan Söğüt: "Cumhur İttifakı gönül ittifakıdır"

Cumhur İttifakı ortağı BBP ve DSP'nin ilçe başkanlarını ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Cumhur İttifakı birlikten doğan kuvvetin adı ve gönül ittifakıdır" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhur İttifakı ortağı BBP ve DSP'nin ilçe başkanlarını ziyaret etti. Başkan Söğüt, ilk olarak Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Bayram Kurtaran ve ilçe yöneticilerini ziyaret etti. Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette Başkan Söğüt, seçim sürecinde çalışmalarından dolayı BBP'lilere teşekkür etti.

Başkan Söğüt daha sonra Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Demokratik Sol Parti Körfez İlçe Başkanı Kamil Gündüz Çehreli ve beraberindekileri ziyaret ederek, sohbet etti. Ziyaretlerde konuşan Şener Söğüt, "Cumhur İttifakı birlikten doğan kuvvetin adı ve gönül ittifakıdır. Misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.