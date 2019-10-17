İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Söğüt, “Daha fazla genci sporla buluşturacağız”

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, gruplarında 7’de 7 yaparak güzel bir başlangıca imza atan Körfez Gençlerbirliği U16 Futbol takımıyla yemekte bir araya geldi.

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, gruplarında 7'de 7 yaparak güzel bir başlangıca imza atan Körfez Gençlerbirliği U16 Futbol takımıyla yemekte bir araya geldi.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, gruplarında 7'de 7 yaparak güzel bir başlangıca imza atan Körfez Gençlerbirliği U16 Futbol takımıyla Tütünçiftlik sahildeki Körfez Belediyesi Sosyal Tesislerinde bir araya geldi. Birlikteliğe Körfez Belediye Başkan Yardımcıları Faruk Denli ve Osman Yurt, Körfez Kent Konseyi Başkanı ve Körfez Gençlerbirliği Yönetim Kurulu üyesi Nazmi Akın, Spor Koordinatörü Selami Tanış, Özel Kalem Müdürü Zekeriya Çetin, kulüp antrenörleri ve hocalar katıldı.


Körfez'in sporda bir marka olduğunu ve bu doğrultuda da çalışmaları sürdürdüklerini belirten Başkan Söğüt, “Spor akademilerimizde binlerce çocuğa eğitim veriyoruz. Branş sayımız her geçen gün artıyor. Körfez Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yaptığımız ve yapacağımız projelerimizle sporculara verdiğimiz desteği gözler önüne serdik. Son yıllarda her yaş grubunda önemli başarılar alınıyor. Bu bizleri mutlu ediyor. Körfez, çok değerli sporcuların yetiştiği bir merkez haline gelecektir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.