Başkan Söğüt, devam eden projeleri yerinde inceledi

KOCAELİ (İHA) – Sahaya inerek projeleri de yerinde inceleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Sarnıç Han ve İlimtepe Kültür Merkezi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez'de yapımı devam eden ve kısa süre içerisinde hayata geçirilecek olan projeleri yerinde inceledi. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli ve teknik personel ile birlikte ilk olarak Sarnıç Han'da incelemelerde bulunan Başkan Şener Söğüt, müteahhit firma yetkililerinden de gelinen nokta hakkında bilgi aldı.

Başkan Şener Söğüt daha sonra İlimtepe bölgesinde yapımında sona doğru gelinen ve bölgenin sosyal anlamda gelişmesine katkı sağlayacak İlimtepe Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Kültür Merkezi'nin kısa süre içerisinde tamamlanacağını ve eksiklerinin giderileceğini belirten Söğüt, “Bölgemiz için hem sosyal hem de ekonomik anlamda önemli olan kültür merkezindeki eksiklikleri gidererek hizmete alacağız” dedi.

İncelemelerin ardından Başkan Söğüt, İlimtepe bölgesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafları ziyaret eden ve kolaylıklar dileyen Başkan Söğüt, esnaflardan gelen talep ve önerilerini not aldırdı. İlimtepe bölgesinin ihtiyaçlarını iyi bildiklerini, buna göre plan ve program hazırlandığını belirten Başkan Söğüt, “Yapacağımız çalışmalarla bölgemizin gelişimini ve hemşerilerimizin yaşam standartlarını yükselteceğiz. Bizim tek derdimiz tek amacımız şehrimize hizmet etmek. Bu amaçla şehrimizin dört bir yanına hizmet götürmek için kollarımızı sıvadık” diyen Başkan Şener Söğüt, “Körfez'in bölge bölge tüm ihtiyaçlarını biliyoruz. Göreve gelmeden önce de bunları öncelik sıralamasına koyduk ve merkezinde ‘insanın' yer aldığı projeler için startımızı hemen verdik. Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize hizmet sunmayı nasip etsin” diye konuştu.