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Başkan Söğüt, “Dualarımız Mehmetçiğimizle”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Muşlular Derneği’nde İdlip Şehitleri için düzenlenen anma programına katıldı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Muşlular Derneği'nde İdlip Şehitleri için düzenlenen anma programına katıldı.


Şehitler için duaların edildiği, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunulduğu programda konuşan Başkan Şener Söğüt, “Gece gündüz demeden rejime karşı, ülkemizin bekasına göz dikmiş terör örgütlerine karşı, ikiyüzlü terör sevicilerine karşı duran Mehmetçik elbette zafere ulaşacaktır” dedi.


Zalimlere karşı mücadelelerinin süreceğini ifade eden Başkan Söğüt, “Suriye meselesi, bizi yıllardır kahreden kalleş terör saldırılarının yok olması için, sınırlarımızın emniyeti ve vatandaşlarımızın güvenliği için ve zalimin karşısında mazluma destek olmak, hakkı haykırmak için giriştiğimiz bir mücadeledir. Tarihin her döneminde zulme uğrayanları yalnız bırakmamış, zalimlerin karşısında dimdik durmuş bir milletiz. Zalimlere karşı mücadelemiz sürecek. Ülkemizin bekasına göz dikmiş terör örgütlerine karşı, ikiyüzlü terör sevicilerine karşı duran Mehmetçik elbette zafere ulaşacaktır. Tüm dünyaya korku salan; iki yüzlü terör sevicilerini, terör örgütlerini ve kendini Firavun sananları tir tir titreten Bahar Kalkanı Harekâtı başarıyla sonuçlanana kadar mücadelemiz devam edecektir. Dualarımız Mehmetçiğimizle beraberdir” diye konuştu.

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