Başkan Söğüt, Güney Mahallesi'ndeki eksikleri yerinde gördü

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve beraberindeki heyet, Güney Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalledeki eksiklikleri tespit ederek ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtar ve meclis üyeleri ile birlikte başlattığı saha gezilerini sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Söğüt'ün son durağı Güney Mahallesi oldu. Güney Mahallesi Muhtarı Yakup Koçver ile birlikte cadde ve sokakları gezen Başkan Söğüt, vatandaşların taleplerini dinleyerek eksiklikleri yerinde gördü. Başkan Şener Söğüt'e Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz ile birim müdürleri, İSU Körfez Şube Müdürü Alper Engin ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Sahada eksiklikleri ve talepleri yerinde inceleyen Başkan Söğüt, vatandaşlarla da birebir sohbet ederek onların gözünden mahalleyi dinledi. "En iyisini ve en güzelini yapmak adına ekibimizle birlikte yerinde görerek çözüm üretiyoruz. Niyetimiz halis, niyetimiz daha fazla hizmet. ‘Yerinde yönetim ve ortak akıl' bizlerin projeleri hayata geçirirkenki en önemli bakışımız. Mahallemizin sorunlarını ve taleplerini sizlerden dinlemek ve yerinde görerek çözüme ulaştırmak için sahadayız. Cadde cadde, sokak sokak mahallemizi geziyoruz, vatandaşlarımızın muhtarımıza aktardığı eksiklikleri yerinde görüyoruz. Müdürlerimiz bizlerle. Onlar not alıyor, gerekli çalışmayı hemen gerçekleştiriyoruz” dedi.