Başkan Söğüt, Hacılarla yemekte buluştu

Körfez Belediyesi tarafından Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Körfez Belediye Başkanı Şener söğüt ve eşi Hatice Söğüt, Körfez İlçe Müftüsü Sabri Bağcı, Belediye Başkan Yardımcıları Faruk Denli ve Osman Yurt, Körfez'de görev yapan bazı imamların yanı sıra bay ve bayan hacılarla, yakınları katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, dualar eşliğinde devam etti. Yenilen yemeğin ardından, Körfez İlçe Müftüsü Sabri Bağcı bir konuşma gerçekleştirdi. Bağcı, “ İki buçuk milyona yakın insanın içinden Rabbim sizleri de seçerek hacı olmanızı nasip etti. Bundan sonra ki yapacağım şeylere dikkat edelim. Sizler artık bundan sonra hacı oldunuz. Kazanmış olduğunuz hac misyonu, hayatınız boyunca devam edecek. Cenab-ı Allah, son nefesimize kadar yolundan ayrılmayan kullardan olabilmeyi hepimize nasip etsin. Bu bağlamda tüm hacılarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Allah ibadetlerinizi kabul etsin” dedi

Başkan Söğüt “Allah kabul etsin”

Salonda bulunan hacıları ve yakınlarını selamlayan Başkan Söğüt, “Sizler, kutsal beldelere, mübarek topraklara ziyarette bulundunuz. Öncelikleri sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Peygamber Efendimizin Ebediyyil İstirahatgahını, Beytullahı, Arafat'ı ve oradaki bütün kutsal yerleri ziyaret ettiniz ve hacı oldunuz. Allah kabul etsin. Allah memnun etsin. Ne mutlu ki aynı duyguyu yaşamak bizlere de üç sene önce nasip oldu. Bizlerde o mübarek kutsal toprakları sizler gibi ziyaret ederek, görevlerimizi yerine getirerek hacı olduk. Hac, ziyaret etmektir. Hac, yönelmek ve niyetlenmektir. Rabbim niyetlerinizi kabul etsin ve muhafaza edebilmeyi hepimize nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi selamlıyor, davetimize katıldığınız için teşekkür ediyorum” diye konuştu.