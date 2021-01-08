Başkan Söğüt, “Hereke halısına değer katacağız”

Hereke'de halıcı esnafı ile bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Hereke halısını ve dokuyuculuğunu hak ettiği yere taşımak için çalışacağız” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hereke'de halıcı esnafı ile bir araya geldi. Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan ve Osman Yurt ile birlikte esnafı ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, Hereke halısının bir değer olduğunu ve bu değeri daha da yukarıya çekmek adına çalışma başlattıklarını belirtti. Bu doğrultuda da esnafın fikirlerinin önemli olduğunu belirten Başkan Söğüt, ortak atılacak adımlar üzerinde durduklarını belirtti.

Hereke halısını vatandaşlarla birlikte yaşatacaklarını söyleyen Başkan Söğüt, “Kültür ve Turizm Bakanlığımızın, Kocaeli Valiliğimizin ve Büyükşehir Belediyemizin de Hereke halısı üzerinde önemli çalışmaları var. Hereke halısının daha güzel ve etkin tanıtımlarını yapmak, markalaşma ve Hereke'nin ismini duyurmada sektörü canlandırma ile ilgili projelerimiz var. Bu değerimizin devamı için çalışan tüm kardeşlerimi de teşekkür eder ve başarılar dilerim. Ayrıca üreticiliğini arttırmak için de Körfez Belediyesi olarak bizler gerekli adımları atacağız. Meslek edindirme kurslarımız ile teşvikte de bulunacağız. Bu süreçte de esnafımızdan gelecek önerileri de dinleyerek hızlıca adımları atacağız” dedi.