Başkan Söğüt, “Hizmet için kolları sıvadık”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Çamlıtepe, Yukarı Hereke, Kışladüzü, Atalar ve Mimar Sinan Mahalle Teşkilatı üyelerini meclis salonunda ağırladı. Tek tek mahalle teşkilatı üyeleriyle bir araya gelen Başkan Şener Söğüt, “31 Mart'ta önemli bir seçimi geride bıraktık. Tüm Körfezli hemşerilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Güzel bir sonuç elde ettik. Bunda en büyük başarı da sizlerin. Sizin dava aşkınız, azminiz bizlere de seçim çalışmaları boyunca enerji oldu” dedi.

“Şimdi vakit hizmet vakti” diyen Başkan Şener Söğüt, “Birlik ve beraberlik içerisinde; Tevazu, samimiyet ve gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bize güvenen insanları asla mahcup etmeyeceğiz. Daha fazla vatandaşla buluşmak, gönül belediyeciliği yapmak anlamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Körfez'e yakışan projeleri de ortak akıl ile ilçedeki tüm dinamiklerle birlikte karar vererek hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.