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Başkan Söğüt ilk nikahını kıydı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, mazbatasını alarak göreve başlaması sonrasında ilk resmi nikahını da hafta sonu kıydı.


Ülker Düğün Sarayı'nda gerçekleştirilen nikah töreninde Ayşegül ve Hasan çiftinin nikahını kıyan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “İlk nikah akdimizi gerçekleştiriyoruz” dedi. Çiftin nikâh şahitleri arasında AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna da yer aldı.


Nikah işlemi sonrasında çifte mutluluklar dileyen Söğüt, “Bu evliliğin başta sizlere, ailenize ve sevenlerinize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Evlilikte mutluluğun sırrı karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışmadır. Bu değerleri korursanız bir ömür mutlu olursunuz. Allah sizlere vatanını, milletini seven evlatlar nasip etsin” İfadelerini kullandı.

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