Başkan Söğüt, İlyas Şeker ile bir araya geldi

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ile ilçede temaslarını sürdüren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "AK Parti bir parti değil, partiler ötesidir. Sevda, dava, aşk, sevgidir" dedi.

Milletvekili İlyas Şeker, bir gününü Körfez'e ayırdı. Başkan Şener Söğüt'ün de eşlik ettiği ziyaretler, ilk olarak ilçe binası ziyareti ile başladı. Burada İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve yönetimi ile bir araya gelen Şeker, daha sonra Yeşil Camii'nde namaz çıkışı cemaatle sohbet etti. Daha sonra ilçedeki kanaat önderleri ve STK'lara çeşitli ziyaretlerde bulunuldu. AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Efe ve kanaat önderi Ahmet Aydemir'e yapılan ziyaret sonrasında, Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk'e ziyaret gerçekleştirildi. Milletvekili Şeker, Başkan Söğüt ve beraberindeki heyet daha sonra ev ziyaretinde bulundu.

"Körfez, yaşanılabilir kent durumunda"

Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden İlyas Şeker, yapılan yatırımlarla Körfez'in çehresinin değiştiğini belirterek, "İnsanı merkeze alan, onlara dokunan projelerle Körfez gerçekten yaşanabilir bir kent durumunda. Burada başkanımıza ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de teşkilatların gücüyle şehri ilmek ilmek dokuduklarını kaydetti. Söğüt, "AK Parti bir parti değil, partiler ötesidir. Sevda, dava, aşk, sevgidir. Bizler de bu sevgiden yola çıkarak, teşkilatlarımızın da büyük gücüyle ilçemiz için gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmayı da sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.