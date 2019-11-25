İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Söğüt, “Kadına şiddet, insanlığa ihanettir”

KOCAELİ (İHA) – “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü” kapsamında hizmet binası içinde kurulan farkındalık standını ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Kadına şiddet asla kabul edilemez” dedi.


“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü” kapsamında Körfez Belediyesi de farkındalık oluşturmak adına belediye girişinde stant kurdu. Başkan Şener Söğüt de standı ziyaret ederek, hazırlanan brandaya boyadığı eliyle bastı, iz bıraktı. Yaptığı konuşmada kadına yönelik şiddetin asla kabul edilemez olduğunu belirten Başkan Söğüt, “Kadın şiddet, insanlığa da bir ihanettir. Toplumumuzun mimarı kadınlarımızdır. Biz onların her zaman yanındayız. Biz ülkemizde bu sorunla büyük bir kararlıkla mücadele ediyoruz. Kadına şiddete sıfır tolerans diyoruz. Bizim kültürümüzde kadına ayrı bir değer verilir, baş tacıdır. Yeni nesil de bu bilince sahip olacaktır” dedi.


Başkan Şener Söğüt, daha sonra hazırlanan brandaya iz bıraktı. Başkan Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt ve belediye çalışanları ‘Kadına Şiddete Hayır' kokartlarını takarak, farkındalık oluşturdu. Başkan Söğüt, kadın personelle de sohbet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.