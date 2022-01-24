Başkan Söğüt: "Karla mücadeleyi 7/24 sürdüreceğiz"

Körfez Belediyesi kar timlerinin çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Karla mücadeleyi 7/24 sürdüreceğiz" dedi.

Körfez Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkisini gösterdiği cumartesi gününden itibaren yoğun bir mesai harcadı. Kent merkezinde ve kırsal kesimlerde karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipleri ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, "Tüm karla mücadele ekibimizi gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Karla mücadeleyi 7/24 sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Yardımcıları Faruk Denli ve İbrahim Çırpan ile birlikte çalışmaları yerinde gören Başkan Söğüt, muhtarlarla da bir araya gelerek aksaklık tespit edilen noktalara müdahale edilmesini sağladı. Muhtarlarla sohbet eden Başkan Söğüt, istek ve önerileri dinledi. Kar yağışı öncesinde tüm önlemleri aldıklarını belirten Başkan Söğüt, "Meteorolojiden gelen uyarılar sonrasında karla mücadele ekiplerimiz teyakkuza geçti. Karın en yoğun şekilde hissedildiği saatlerde de gerek kent merkezinde gerekse yüksek kesimlerde çalışmalarımızı yürüttük. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizle koordineli bir şekilde özellikle köy yollarının tamamını açtık. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, ekiplerimiz çalışmalarına devam edecek" dedi.