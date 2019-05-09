Başkan Söğüt Kaymakam Can'ı ziyaret etti

Hasan Hüseyin Can'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette konuşan Başkan Şener Söğüt, kurumlar arası birlikteliğe vurgu yaparak, “Körfez bu konuda örnek ilçelerden biri. Bunun sağlanmasında Kaymakamımızın emeği gerçekten büyük” ifadelerini kullandı.

Başkan Söğüt, bu birlik ve beraberliğin hizmetlere de yansıdığını belirterek, “Körfezli hemşerilerimizin daha güzel hizmetleri alması, güven ve huzur içinde yaşaması için kurumlarımızla birlikte hareket etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can da Başkan Şener Söğüt ve Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan'a nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.