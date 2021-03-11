Başkan Söğüt, “Kentin her kesimine dokunuyoruz”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kent Konseyi tarafından düzenlenen programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt ve okul müdürleri ile bir araya geldi. Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın'ın da katıldığı programda konuşan Başkan Şener Söğüt, Kent Konseyimiz düzenlediği programlar ile bizi toplumun her kesimi ile buluşturuyor. Bugün de sizlerle birlikte olmak bizleri mutlu etti.

Toplumda farklı kesimlere ulaşmak, bizleri doğru projelere yönlendiriyor. Bu kapsamda da çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu tür toplantılarla da istişare ederek hem sizlerin fikirlerini alıyoruz hem de projeleri sizlere aktararak görüşlerinize göre yön veriyoruz. Körfez bir eğitim kenti. 34 bin öğrencimiz var. Nüfusumuzun 3'te 1'ine denk geliyor.

İlk ve orta öğretim kurumlarına yönelik her türlü desteğimizi bugüne kadar sunduk, sunmayı da sürdüreceğiz. İlçemize dev bir kampüs kazandırdık. 4 yıllık fakültemizin de gelmesiyle öğrenci sayımız daha da artacak. Bir kampüsü de Hereke'de hayata geçiriyoruz. Oraya da Hukuk Fakültesi gelecek. Yani Körfez gerçekten bir eğitim kentine dönüşecek” dedi.

Ulaşımdan çevreye, altyapıdan sosyal belediyeciliğe kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve birçok projenin de altlığının oluşturulduğunu belirten Başkan Söğüt, “En büyük projelerimizden biri de İlimtepe'ye kazandıracağımız Millet Bahçesi olacak. Onay süreci kısa süre içerisinde tamamlanacak ve detaylarını da sizlerle paylaşacağız” diye konuştu.