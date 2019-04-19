Başkan Söğüt, “Körfez'e aşkla hizmet edeceğiz”

AK Parti Kirazlıyalı Mahalle Teşkilatı'nı ağırlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Halkımız teveccüh göstererek bize emanet ettiği bu koltuğa en güzel şekilde layık olmaya çalışacağım” dedi.

AK Parti Kirazlıyalı Mahalle Teşkilatı'nı ağırlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt,her bir teşkilat üyesini seçim sürecindeki özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti. Göreve talip olurken de, mazbatayı aldıktan sonra da aynı şeyi söylediklerini belirten Başkan Söğüt, “Biz Körfez'e hizmet için yola çıktık. Bir taraftan ilçemizin acil ihtiyaçlarını karşılayacağız bir taraftan da gerçekleştireceğimiz projelerle şehrimize en iyi şekilde hizmet edeceğiz” diye konuştu.

“Bu başarı tek bir kişinin başarabileceği bir iş değildi” diyerek mahalle teşkilatı üyelerine teşekkür eden Söğüt, “Bu başarının arkasında teşkilatımızın her kademesinin ve üyelerimizin gayretleri ve destekleri vardır. Tüm teşkilat mensuplarımızı tebrik ediyorum. Halkımız teveccüh gösterdi ve bu makamı bana emanet etti. Bende emanete en güzel şekilde layık olmaya çalışacağım” dedi.

Körfez'de mevcut işleyişin dışında halkın huzur ve mutluluğunu daha da arttıracak projeleri hayata geçireceklerini belirten Söğüt, “Bizim işimiz hizmet. Bu millete hizmetkâr olmaya geldik. Bu makama oturduğum ilk gün hissettiğim de içimdeki hizmet aşkıydı. Bu hizmet aşkıyla daha yaşanabilir bir Körfez'i hep birlikte oluşturmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.