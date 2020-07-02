Başkan Söğüt, “Körfez'i birlikte güzelleştiriyoruz”

Siyasi partilerin ilçe başkanları ile meclis üyelerini hizmete açılan Yarımca sahilindeki yeni tesiste ağırlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Körfez'i birlikte güzelleştiriyoruz” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, siyasi partilerin ilçe başkanlarını ve meclis üyelerini Yarımca sahilinde hayata geçirilen Nazende Restoran ve Kafe'de ağırladı. Programa Başkan Şener Söğüt ve Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan ve Levent Yılmaz, siyasi parti ilçe başkanları ve meclis üyeleri katıldı. Programda konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Seçim döneminde de göreve geldiğimizde de bölge halkımızın burada bir sosyal tesis için bizlerden talebi vardı. Burası için hemen çalışma başlattık. Çünkü gerçekten böyle bir tesise bölgenin ihtiyacı vardı. Meclis üyelerimizle birlikte buranın hayata geçirilmesi için tüm adımları attık. Bugün de burada Nazende Restoran ve Kafe'de sizleri ağırlıyoruz” dedi.

“Güzel projeleri Körfez'e birlikte kazandıracağız, ilçemizi birlikte güzelleştireceğiz” ifadelerine yer veren Şener, “Söylediğimiz bir söz var; Birlikte Körfeziz. Gerçekten de öyle. Sosyal tesislerimizin ismini Nazende olarak değiştirdik. Modern bir görünüme kavuşturduk. Çünkü halkımız en iyisini hak ediyor. Kirazlıyalı bölgesinde de tesisimizi açtık ve güzel geri dönüşler alıyoruz. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetten dolayı mutlu olduğunu görmek bizleri daha motive ediyor. Tütünçiftlik sahilinde de tadilat çalışmalarımız devam ediyor. Orayı da en kısa süre içerisinde tamamlayacağız ve Nazende Restoran ve Kafe'yi orada da tam kapasitesi ile hizmete alacağız. Bu akşam davetimize icabet ederek buraya geldiğiniz için de teşekkür ediyorum” diye konuştu.