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Başkan Söğüt, “Körfez'in huzuru için çalışıyoruz”

KOCAELİ (İHA) – Körfez Kaymakamlığı tarafından ilçenin huzur ve güvenliğinin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Körfez’in huzur ve güvenliği noktasında tüm kurumlarla iş birliği içindeyiz ve bunu sürdüreceğiz” dedi.

KOCAELİ (İHA) – Körfez Kaymakamlığı tarafından ilçenin huzur ve güvenliğinin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Körfez'in huzur ve güvenliği noktasında tüm kurumlarla iş birliği içindeyiz ve bunu sürdüreceğiz” dedi.


Körfez Kaymakamlığı tarafından mahalle muhtarlarının katılımıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kamu kurum müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantının açılışında konuşan Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin, muhtarların talep ve önerilerini masaya yatırdıklarını ve çözüm yollarını birlikte istişare ettiklerini söyledi.


Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Muhtarlarımız bizlerin ilçe genelindeki gözü ve kulağıdır. Mahallelerindeki vatandaşların ihtiyaçlarını, talep ve önerilerini en iyi onlar bilir. Bizler de vatandaşlarımızın onlar aracılığı ile bizlere ilettiği talep ve önerilere kısa süre içerisinde cevap vermek için çalışıyoruz. Kurumlar arasındaki iş birliği noktasında Körfez gerçekten örnek teşkil eden bir ilçe. Sayın Kaymakamımızın da bilgi ve tecrübeleri ile bu iş birliğini daha güçlü seviyelere de taşıyacağımıza eminim. Hepimiz ortak gayesi; Körfez'in huzuru, güvenliği ve daha güzel bir ilçe haline dönüşmesidir. Bu kapsamda bu tür toplantılarda yapılan istişareler her zaman önemlidir” dedi.

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