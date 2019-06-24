İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Söğüt: “Kültürümüz bizim en büyük zenginliğimizdir”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu Körfez Muşlular Derneği tarafından Yarımca sahilinde düzenlenen geleneksel pikniğe konuk oldu.


Dernek Başkanı Şener Seçkin ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen pikniğe katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de hemşehrileri ile tek tek sohbet etti. Sohbetinde Körfez'deki kültürel zenginliğe vurgu yapan Başkan Şener Söğüt, “Körfez yeşili, mavisi, tarihi eserleri ve doğal güzellikleri dışında kardeşlik bağları ile de huzurun bir ilçesi konumunda. Farklı kültürlerin bir arada olması da bizim en büyük zenginliklerimizden birisi” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.