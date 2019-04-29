Başkan Söğüt, “Odalarımız bize güç ve enerji katıyor”

Ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şener Söğüt, birlikte yönetim anlayışıyla projelere yön vereceklerini belirtti. Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel de yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktarırken, “Görevinizde başarılar dileriz. Yapacağınız projelerde destek olmaya hazırız” dedi.

Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel ve yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Şener Söğüt, “Hemşehrilerimizin teveccühleriyle göreve başladık ve hızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Odalarımız ve STK'larımız ile birlikte Körfez'in menfaatleri için çalışacağız. Tabi sizlerin desteği bizler için önemli. Bu desteğiniz bizlere güç ve enerji katacak. Tüm paydaşlarımız ile birlikte daha güzel bir Körfez için mesai harcayacağız” diye konuştu.