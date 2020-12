Başkan Söğüt, “Onlara sıcak bir yuva olduk”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yardımcısı Faruk Denli ile birlikte incelemelerde bulundu. Görevli veterinerlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Söğüt, “Kendini konuşarak ifade edemeyen can dostlarımızın her daim sesi, gözü ve kulağı olmaya devam edeceğiz. Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirdiğimiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmaları inceledik. Burada sokak hayvanlarımızın tedavilerini gerçekleştirirken, onları sahiplendiriyoruz da. Sahiplendirilmenin önemini her fırsatta anlatıyor ve özendiriyoruz” diye konuştu.