Başkan Söğüt: "Paydaşlarımızın önerileri bizlere ışık tutuyor"

Körfez Ticaret Odasının Paydaş Toplantısına telekonferans ile katılan Başkan Şener Söğüt, "Paydaş kurum toplantıları ile soruları ele almak, değerlendirmek ve ortaya çözüm önerileri koyarak ortak akıl oluşturmak önemli" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Ticaret Odasının Paydaş Toplantısına telekonferans ile katıldı. Toplantıda konuşma gerçekleştiren Başkan Şener Söğüt, "Körfez Ticaret Odamız önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Meclis Başkanımız da söyledi. Körfez Ticaret Odasında hem yönetim, hem de meclis üyeliği yaptım. Orada hakikaten birlikte güzel çalışmalarda bulunduk. Bugün ülkemizde kentimize hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Tabi bu tür Paydaş toplantıların hem ilçemiz hem de ülkemiz açısından önemi çok büyük. Tüm paydaşlarla birlikte kentimizin, ilçemizin sorunlarını, önceliklerini sürdürülebilir bir kalkınmayı nasıl sağlayacağımızı ortak akıl ve istişare ile değerlendiriyoruz. Bu açıdan bu toplantıyı önemsiyorum. Kentin sorunlarının çözüm bulması anlamında bizlerin yapacağı faaliyetlere ışık tutacak olması anlamında da önemsiyorum" dedi.

Körfez'de kurumlar arasında güzel bir uyum olduğunun da altını çizen Şener Söğüt, "Körfez olarak hakikaten çok şanslıyız. Değerli odalarımız, STK'larımız var. Güzel bir uyum içerisinde beraberlik içerisindeyiz. Körfez'in çok büyük bir potansiyeli var. Ana ulaşım aksının ortasında, kara deniz ve demir yolları ulaşımının tam merkezinde. 10'a yakın limanı olan ama tarihi ve doğal güzellikleri de içerisinde barındıran bir ilçe. Bu güçlü ve güzel yönlerinin dışında bunların getirdiği ister istemez yük de bulunmakta. Bu tür paydaş toplantıları ile bu sorunları ele almak, birlikte değerlendirmek ve ortaya çözüm önerileri koyarak bunları takip etmek önemli. Bu hassasiyetle çalışmalarımızı ve kaynaklarımızı sağlıklı bir şekilde kullanma planlamasını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.