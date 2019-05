Başkan Söğüt, şehit ailelerini ağırladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, şehit aileleri ile iftar programında bir araya geldi. Tütünçiftlik sahilinde yer alan Körfez Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen iftar programına şehit aileleri dışında yazar Turgut Tunç da katıldı. “Bizleri kırmadınız, davetimize icabet ettiniz” diyerek şehit yakınlarına teşekkür eden Başkan Şener Söğüt, “Öncelikle hepinize ayrı ayrı teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Bugün huzur içerisinde bu ülkede yaşayabiliyorsak, bu sizlerin evlatları, babaları sayesinde. Bu toprakların her santimetre karesi vatan toprağı olabilmek için aziz şehitlerimizin kanıyla sulandı. Biz vatanı kutsal, vatan sevgisini imandan biliriz. Bu toprakları kıyamete kadar korumak her birimizin görevi. Sizler bizlere şehitlerimizin emanetisiniz. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Kapımız her zaman açık” diye konuştu