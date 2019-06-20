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Başkan Söğüt, selin yaşattığı mağduriyetleri yerinde inceledi

Körfez Belediye Başkan Şener Söğüt, dün öğlen saatlerinde etkili olan yağışlar sonrasında sel nedeniyle yaşanan mağduriyetleri yerinde tespit etti.


Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, dün öğlen saatinde Körfez ilçesinde etkili olan yağışlar sonrasında ilçe genelinde incelemelerde bulundu. İSU Genel Müdürü'nün de katıldığı incelemelerde Başkan Söğüt, mağduriyet yaşayanları ziyaret etti, eksikliklerin tespiti noktasında gerekli talimatları verdi. İSU Genel Müdürlüğü ve Körfez Belediyesi ekiplerinin bölge genelinde sıkıntıları en aza indirme noktasında anında müdahalelerde bulunduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, “Bizler de bazı noktalarda yaşanan sıkıntıları yerinde görerek gerekli incelemeleri yaptık. İSU Genel Müdürümüz de bizlere eşlik etti. İSU ekipleri de sadece Körfez'de değil Kocaeli genelinde gerekli müdahalelerde bulundu. İlçe genelinde devam eden altyapı çalışmalarımız tamamlandığında Körfez'de bu sorunu daha aza indireceğiz” dedi.

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