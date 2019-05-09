Başkan Söğüt, “Sorumluluğumuz büyük, çok çalışacağız"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sorumluluklarının büyük olduğunu ve çok çalışacaklarını söyledi

Başkan Söğüt, AK Parti Hereke Mahalle Teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi. Kalabalık dolayısıyla teşkilat üyelerini meclis salonunda ağırlayan Başkan Şener Söğüt, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Bizler şehrimize, milletimize daha fazla nasıl katkı sağlarız, daha kaliteli hizmeti nasıl sunarız gayreti içerisindeyiz” diyen Başkan Şener Söğüt, “Hedefimiz, ortak akıl ve birlikte yönetim anlayışı ile Körfez'i daha da ileriye taşımak” ifadelerini kullandı.

“Hizmet sorumluluğumuz var”

Başkan Şener Söğüt, “Bizlere büyük bir destek veren hemşerilerimize olan hizmet sorumluluğumuzu bir an olsun aklımızdan çıkaramayız. Bu desteğin karşılığı olarak çok çalışmalıyız, daha fazla gayret göstermeliyiz. Bu bilinçle göreve başladığımız günden itibaren mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bir yandan tebrik ziyaretlerini kabul ediyor, bir yandan da belediyemizin çalışmalarına ilişkin hazırlıklar yapıyoruz. Körfez'in tüm dinamikleri ile hareket etmeye ve ilçemize değer katacak yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Teşkilat başkanlarına ve üyelere teşekkür eden Başkan Söğüt, “Desteğinizi bizden esirgemediniz. Başarıda en büyük pay, teşkilatlarımızın” dedi.