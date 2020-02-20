Başkan Söğüt, “Sosyal belediyecilik eğitime katkı sağlıyor”

Körfez'de Bilgi Evleri'ni ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, “Biz çocuklarımızı yarının güçlü ve özgür gençleri olarak yetiştireceğiz” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen bilgi evi ve Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında önce çocuklarla bir araya gelen Başkan Söğüt, merkez içinde el emeği kurslarına katılan kursiyerlerle sohbet etti. Bilgi evleri sayesinde çocukların derslerine destek alabildiğini belirten Başkan Şener Söğüt, Bilgi Evleri sayesinde çocuklarımız derslerine destek alabiliyor, boş zamanlarını değerlendirebiliyorlar. Bilgi evlerimizde vereceğimiz destek eğitimleri ile Körfezli çocuklarımızı geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlayacağız” dedi.

“Artık günümüzde Belediyecilik eğitime katkı sağlamaktadır” diyen Başkan Şener Söğüt, “En iyi hizmetleri yapın; İnsanlarımızın bakışını, düşüncelerini ve yeteneklerini görmüyorsanız, o insanlarla iletişim kurmuyorsanız, vatandaş sizi asla benimsemez. Biz insana değer veriyoruz. Göreve gelirken ‘gönül belediyeciliği' dedik, bu doğrultuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitim kurumlarımızın tüm ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Çocuklarımızın en az bir spor dalıyla uğraşması ve en azından bir tane yabancı dil bilmesi gerekli. Bu doğrultuda spor akademilerimizdeki branş sayılarını her geçen gün arttırıyoruz. 5 bine yakın minik sporcumuz var” diye konuştu.

Başkan Şener Söğüt daha sonra Yaşam Merkezi içinde el emeği kurslarına katılan kursiyerlerle de sohbet etti.