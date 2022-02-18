Başkan Söğüt, sporcuları ağırladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yüzme branşında ilk kez milli takıma seçilen ve Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden Körfez Belediyesi sporcularını ağırladı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün başarılı sporcularıyla bir araya geldi. İlk olarak taekwondo branşında Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya alan Hamza Uzun ve bronz madalya alan Tusem Şahin'i ağırlayan Başkan Şener Söğüt, “Aldığınız başarılı sonuçlar sporcu duruşunuzu asla bozmasın. Sürekli çalışın, kendinizi geliştirin” dedi.

Başkan Söğüt, daha sonra açık su yüzme şampiyonasında ilçenin ilk milli sporcuları olan Emre Fatih Kartal ve Meyra Kocaman'ı ağırladı. İki ismi de tebrik eden Başkan Söğüt, “Kulübümüzün yüzme branşının ilk milli sporcuları oldunuz. Sizlerle gurur duyduk. Tabi bu daha başarının ilk adımları. Eminim katıldığımız yarışmalarda da hem bizim hem de milletimizin göğsünü kabarttıracaksınız” diye konuştu.

Ziyarette, antrenörler Samet Işık ve Melih Yeni de yer aldı.